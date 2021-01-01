رمضان صبحي يفتتح أهدافه بقميص بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
افتتح رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، أهدافه مع فريقه الجديد، خلال مباراة أمام الإنتاج الحربي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.
وكانت النتيجة تشير لتقدم الإنتاج الحربي بهدفين لهدف، حتى تمكن رمضان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وجاء هدف رمضان من مهارة استثنائية من الجانب الأيسر على طريقته، بعدما مر من المدافع قبل أن يسدد الكرة في الشباك.
وأحرز ايريك تراوري في الدقيقة 90+6 الهدف الثالث لفريق بيراميدز، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها تراوري لهدف في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بـ 3 أهداف لهدفين.
وكان رمضان صبحي قد غاب عن مباراة واحدة لبيراميدز في الدوري هذا الموسم أمام الزمالك بسبب الإيقاف.
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