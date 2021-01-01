"وليد سليمان أساسيًا".. تعرف على تشكيل الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "استاد we السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة. تشكيل الأهلي شهد ظهور أحمد رمضان "بيكهام" لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من محمد هاني الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الخط الأمامي سيشهد تواجد الرباعي حسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف. ومن المقرر أن يغيب محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومروان محسن وعمرو السولية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- وأحمد رمضان "بيكهام". خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج- حمدي فتحي. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- وليد سليمان- صلاح محسن. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي- محمود وحيد- ياسر إبراهيم- سعد سمير- أحمد ياسر ‏ريان- زياد طارق- أحمد نبيل- محمد شكري- وعربي بدر. ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن الجونة صاحب 11 نقطة والذي خاض خمس مباريات. واستطاع الأهلي من ثلاث مباريات أن يفوز على كل من مصر المقاصة (3-1)، وغزل المحلة بنتيجة (3-0)، وأخيرًا الاتحاد السكندري (4-0).

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