طبيب الزمالك يوضح سبب استبعاد ساسي من لقاء إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي، بقرار من باتشيكو مدرب الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب القرار جاء لان اللاعيب يشتكي من الإصابة.

وقال أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي للزمالك، أن ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، لذلك فضل مدرب الزمالك عدم اختياره في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، غدًا السبت، بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

ونجح الزمالك قبل أيام في عبور عقبة سموحة بهدفين دون رد، في لقاء كان مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.