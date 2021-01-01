محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي، بقرار من باتشيكو مدرب الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب القرار جاء لان اللاعيب يشتكي من الإصابة.
وقال أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي للزمالك، أن ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، لذلك فضل مدرب الزمالك عدم اختياره في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي.
ويواجه الزمالك نظيره إنبي، غدًا السبت، بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.
ونجح الزمالك قبل أيام في عبور عقبة سموحة بهدفين دون رد، في لقاء كان مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك يوضح سبب استبعاد ساسي من لقاء إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.