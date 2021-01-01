عبد الله السعيد يتفوق على الخطيب في قائمة نادي الـ100

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سجل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي هدفًا في شباك الإنتاج الحربي بالمباراة التي تأتي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

وجاء هدف عبد الله السعيد الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة ليهدي التفوق لفريقه من حيث النتيجة.

وأصبح هدف عبد الله السعيد هو الثاني في مسابقة الدوري بعد هدفه في شباك الاتحاد السكندري باللقاء الأول لبيراميدز في الدوري والذي انتهى لزعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

اللقطة الأهم لعبد الله السعيد هو التفوق على أسطورة الأهلي محمود الخطيب من حيث عدد الأهداف في مسابقة الدوري بعدما أصبح رصيد نجم بيراميدز الحالي 110 هدف مقابل 109 هدف للخطيب.

ويأتي ترتيب قائمة نادي المائة في الدوري المصري:

- حسن الشاذلي (الترسانة) 173 هدفًا.

- حسام حسن (الأهلي - الزمالك - الترسانة - المصري) 168 هدفًا.

- السيد الضظوي (الأهلي - المصري) 127 هدفًا.

- مصطفى رياض (الترسانة) 122 هدفًا.

- عبد الله السعيد (الإسماعيلي - الأهلي - بيراميدز) 110 هدفًا.

- محمود الخطيب (الأهلي) 109 هدفًا.