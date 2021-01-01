أشرف قاسم يعلق على التجديد لرباعي الزمالك.. وموعد حسم ملف ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التجديد لرباعي الفريق الأول بالنادي، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبدالرحيم "جنش"، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت لأنهم أبناء النادي.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إنه سعيد بتجديد رباعي الفريق الأول بالنادي، بالإضافة إلى تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي.

وأضاف، أن خطوة التجديد جاءت لأنهم أبناء نادي الزمالك، مؤكدًا أنهم يستحقون الوقوف بجانبهم خلال الفترة الحالية.

وانتقل للحديث عن ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي، لافتًا أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة مع اللاعب، لحسم ملف تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وألمح إلى أن العمل داخل القلعة البيضاء لا يتوقف خلال الساعات الماضية، خاصة المسئولين عن ملف الكرة في النادي استمروا بمقر القلعة البيضاء حتى الرابعة والنصف صباحاً حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل العقود والملفات.