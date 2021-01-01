22 لاعب في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من 3 مباريات، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

وضمت القائمة 22 لاعباً للمباراة التي يحتضنها استاد الإسكندرية مساء السبت:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر.

خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبد الله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورحب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي.

الوسط الهجومي والمهاجمين: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.