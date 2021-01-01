مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مضيفه إنبي غدًا السبت في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على إنبي في ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة المحلية في السابعة والنصف مساء غد السبت.

وشهدت القائمة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق والظهير الأيسر عبدالله جمعة بعد تعافيهما مؤخرًا من فيروس كورونا.

ويغيب عن قائمة الزمالك كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وحارس المرمى محمود جنش، مع استمرار غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ويفقد الزمالك خدمات قلب الدفاع محمود علاء لعدم جاهزيته بعد 24 ساعة فقط من سلبية عينته الطبية.

وتكونت قائمة الزمالك من 21 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقة، إمام عاشور، إسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسين فيصل.

وفي الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد.

وحصد الزمالك سبع نقاط بعد خوض ثلاث مباريات في الدوري؛ ليحتل المركز الرابع في الدوري، بينما يأتي إنبي في المرتبة الـ13 لجدول الترتيب برصيد أربع نقاط.