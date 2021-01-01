الدوري الالماني | دورتموند يستعيد هدافه “هالاند” بعد انتهاء الاستراحة

من المتوقع أن يعود النجم النروجي الشاب إيرلينج هالاند إلى صفوف فريقه بوروسيا دورتموند بعد غيابه قرابة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة، من أجل قيادته الى المركز الرابع على حساب ضيفه فولفسبورغ الأحد في أبرز مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

غاب المهاجم الواعد عن آخر أربع مباريات في البوندسليجا وسبع في جميع المسابقات بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية مطلع ديسمبر.

إلا أن إبن الـ20 عامًا إنخرط في التمارين هذا الأسبوع وأكد المدير الرياضي في النادي الأسود والأصفر مايكل تسورك أنه سيعود إلى الملاعب مع نهايته.

وقال تسورك “عملية تعافي إرلينج جرت بشكل جيد. نعمل على فرضية انه سيكون قادرًا على اللعب امام فولفسبورج“.

وتعتبر عودة هالاند مهمة جدًا للفريق الذي عانى بغيابه من سوء النتائج حيث اكتفى بفوز واحد في الدوري مقابل تعادل وهزيمتين آخرهما أمام يونيون برلين، ما جعله يتراجع إلى المركز الخامس بفارق ثماني نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ ونقطتين عن فولسفبورج.

وأقال دورتموند مدربه السويسري لوسيان فافر منتصف الشهر الفائت بعد الخسارة المدوية على أرضه أمام الوافد الجديد شتوتجارت بنتيجة 1-5، ليتولى المهام المدرب المؤقت إيدين تيرزيتش.

وفي حال الخسارة أمام فولفسبورج، سيتلقى بطل ألمانيا عامي 2011 و2012 الهزيمة الرابعة تواليًا على ارضه في الدوري للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وقال هالاند الذي سجل 17 هدفًا في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم “الأمر الأهم هو أن نبدأ جيدًا ونختتم جيدًا”.

في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، استراحت غالبية اندية البوندسليجا قرابة الأسبوع بعد ان خاضت مباريات ضمن منافسات الكأس قبل يومين من عيد الميلاد، وذلك في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري.

لكن بعد أن تأجلت مباراة بايرن ميونيخ في الكأس الى مطلع العام الجديد، سيدخل إلى مباراته ضد ضيفه الجريح ماينتس الأحد مستريحًا أسبوعًا إضافيًا حيث من غير المتوقع أن يواجه صعوبة لحصد النقاط الثلاث.

ويحتل ماينتس وصافة القاع من دون فوز في آخر ست مباريات ما أدى إلى اقالة مدربه يان موريتس ليختي ومديره الرياضي في 28 ديسمبر، على أن يتولى مدرب هادرسفيلد الإنجليزي يان سيورت المهام مؤقتًا حيث ستكون البداية أمام العملاق البافاري.

كما حدثت تغييرات مع المتذيل شالكه بتولي المدرب الجديد السويسري كريستيان جروس المهام في مباراته الأولى ضد المضيف هيرتا برلين السبت، حيث سيسعى لوضع حد لسلسلة من 29 مباراة من دون فوز.

ولم يحقق بطل ألمانيا في سبع مناسبات أي انتصار منذ قرابة العام وتحديدًا منذ يناير الفائت، وهو على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم تاسمانيا برلين السيئ لسلسلة من 31 مباراة من دون فوز حققه في العام 1966.

– نوير لمعادلة كان؟ -بعد نيله مؤخرًا جائزة “أفضل” حارس مرمى في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يجد مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ نفسه مجددًا على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي في النادي لعدد المباريات بشباك نظيفة والذي يحمله الاسطورة أوليفر كان (196).

ويطارد نوير هذا الرقم منذ اكثر من شهرين في ظل الأداء الدفاعي السيئ لأبطال أوروبا، إذ في حال فشل في تحقيق هذا الرقم القياسي ضد ماينتس، ستهتز شباك نوير للمباراة التاسعة تواليًا في الدوري للمرة الثانية فقط في مسيرته مع الفريق.

– إحصاءات مُهمة -150: سيحتفل لايبزيج بمباراته رقم 150 في البوندسليجا عندما يواجه مضيفه شتوتجارت السبت. حقق الفوز في 80 مباراة وهو رقم قياسي في الدوري الألماني في 149 مباراة.

10: سجل هالاند 10 أهداف في المباريات الثماني التي خاضها مع دورتموند في الدوري هذا الموسم.