اخبار الجزائر | المولودية يوضح حقيقة مشاكله المالية والانضباطية

نفى عبد الناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر اليوم الجمعة وجود مشاكل داخل الفريق الذي سجل بداية مثالية في مسابقة الدوري ويتقدم بثبات في دوري أبطال أفريقيا.

واعتبر ألماس أن الحديث عن وجود مشاكل وخلافات داخل مولودية الجزائر هي محاولة يائسة لبعض أصحاب النوايا السيئة الذين لم يتقبلوا الانطلاقة الجيدة للفريق، ويسعون للنيل منه.

وكشف ألماس للإذاعة الجزائرية أن الإدارة بصدد تسوية قضية رواتب اللاعبين بعدما صرفت جزءًا منها الشهر الماضي، على أن تدفع جزء آخر في الأسبوع المقبل.

واعترف أن الفريق كان يواجه صُعوبات مالية حقيقية، مبرزًا أن الأمور تسير نحو الأنفراج التام بفضل مساعدة شركة “سوناطراك” المالكة لغالبية أسهم الشركة الرياضية.

من ناحية أخرى، أكد ألماس أن المهاجم مهدي بن علجية لا يتدرب مع بقية زملائه بقرار من المدير الفني للفريق نبيل نجيز، على خلفية عدم تقبل اللاعب لقرارات الجهاز الفني واحتجاجه على عدم الدفع به كأساسي في المباراة التي انتهت بالفوز على الصفاقسي 2 / صفر الإثنين الماضي في ذهاب الدور الأول المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال ألماس “الإدارة تدعم المدرب نجيز، لأنه هو المسؤول عن الفريق من الجانب الرياضي ومن حقه فرض الانضباط داخل الفريق. البداية الإيجابية التي سجلها الفريق زادت الضغوط على اللاعبين وكل منهم يريد المشاركة في المباريات، لكن القرار الأخير يعود للجهاز الفني”.

وأكد ألماس أن بعثة الفريق ستسافر إلى صفاقس بعد غد الأحد على متن طائرة خاصة للقاء الصفاقسي مساء الأربعاء في مباراة الإياب.

وشدد ألماس على أن مولودية الجزائر لم يضمن التأهل لدور المجموعات رغم فوزه في مباراة الذهاب بثنائية، داعيًا إلى التعامل بالطريقة المناسبة مع المواجهة الثانية أمام الصفاقسي.