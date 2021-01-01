اخبار السعودية | بالأرقام.. صالح الشهري “منقذ” الهلال!

أنقذ المهاجم صالح الشهري فريقه الهلال من الخسارة أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وسجل اللاعب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وتأخر الهلال في النتيجة بعد تسجيل الليوث هدفًا عن طريق فابيو مارتينز في الدقيقة 14، لكن البديل صالح الشهري ظهر كالعادة، ونجح عند الدقيقة 87 في إدراك هدف التعادل لفريقه، كما فعل في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة والتي انتهت أيضًا بهدف لكل فريق.

ودائمًا ما يعتمد المدرب رازفان لوشيسكو على صالح الشهري كلاعب بديل، وخلال الموسم الحالي أحرز اللاعب 3 أهداف أمام النصر والاتحاد والشباب، كانت جميعها بعد دخوله من مقاعد البدلاء.

ويُعاني الهلال مؤخرًا من تراجع النتائج، حيث حقق الفريق فوزا واحدا فقط خلال آخر 5 مباريات لعبها، كان أمام القادسية، بينما خسر من الوحدة والفتح، وتعادل مع الاتحاد والشباب.

ويمتلك الهلال حاليا 24 نقطة في صدارة الدوري السعودي، لكنه مُهدد بفقدانها في حالة فوز أهلي جدة على التعاون يوم السبت المقبل، حيث يمتلك الراقي حاليا 22 نقطة، بينما أصبح رصيد الشباب 19 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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