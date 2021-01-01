بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد واستون فيلا على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

مدد مانشستر يونايتد سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الانجليزي الممتاز إلى تسع مباريات (فاز في 7، وتعادل في 2)، بعدما تغلب على “ولفرهامبتون” في الجولة الماضية بهدف دون رد سجله “ماركوس راشفورد” في الدقيقة 93.

وأصبح مانشستر يونايتد أقرب إلى الصدارة أكثر من أي وقت مضى حيث يفصله 3 نقاط فقط عن المتصدر “ليفربول” الذي واصل نتائجه المتواضعة في الجولة الماضية بالتعادل الثالث امام “نيوكاسل” في اخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي.

ولم يتذوق مانشستر يونايتد طعم الخسارة في آخر أربع مباريات على أرضه، فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة، بعدما تحصل على نقطة واحدة فقط في المباريات الأربع السابقة، وما سيعزز من ثقة الشياطين الحمر الليلة ايضًا أنهم لم يتعرضوا للخسارة امام استون فيلا في آخر 7 مباريات جمعتهما على أولد ترافورد.

وبعيدًا عن أرقام الماضي، لن يكون استون فيلا كلقمة سائغة في فم مانشستر يونايتد الليلة إذ لم يُهزم في آخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي، كما حافظ على نظاقة شباكه في 4 منها.

ويحقق استون فيلا أفضل بداية له في الدوري الانجليزي منذ 2007/2008، فبعد مرور 14 جولة جمع 26 نقطة جعلته يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

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