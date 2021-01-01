ظهير جالطة سراي “العبدلاوي” يصيب عينه في احتفال ليلة رأس السنة

تعرض عمر العبدلاوي لاعب فريق جالطة سراي التركي، لإصابات في الوجه، عندما انفجرت لعبة نارية في يده خلال حفل أقامه في منزله مساء أمس الخميس إحتفالًا بالعام الجديد، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.
وذكر نادي جالطه سراي أن الظهير النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا نقل إلى مستشفى في اسطنبول، مضيفًا أنه أصيب بحرق في وجهه ولا تزال الفحوص جارية للكشف عن الأضرار التي لحقت بعينيه.
وكان العبدلاوي قد انضم إلى جالطه سراي قبل بداية الموسم الجاري قادمًا من أولمبياكوس اليوناني وشارك في 13 مباراة مع الفريق.
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