بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والوداد الفاسي في كأس العرش المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء والوداد الفاسي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن دور 32 من كأس العرش المغربي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الرجاء والوداد الفاسي” على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “هشام فرج”، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

وتقام مواجهة الرجاء والوداد الفاسي على ملعب محمد الخامس، وبإدارة من الحكم المغربي “محمد النحيح”.

حقق نادي الرجاء الفوز في آخر مباراة خاضها وكانت في الدوري المغربي امام “شباب المحمدية، ويطمح اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز على الوداد الفاسي للتأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس العرش المغربي.

ويخوض الرجاء أولى مبارياته في كأس العرش المغربي هذا الموسم، بعدما تم إعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية.

على الجانب الآخر، سيسعى نادي دوري الدرجة الثانية المغربي “الوداد الفاسي” إلى نسيان الهزيمة الذي تعرض لها الأسبوع الماضي في مسابقة الدوري وذلك من أجل تحقيق المفاجئة بإقصاء الرجاء لمواصلة رحلته التي بدأها من دور التمهيدي.

ونجح الوداد الفاسي في الصعود إلى هذا الدور بعدما فاز على زميله في القسم الثاني “النادي القنيطري” في الدور التمهيدي بنتيجة (2-1).

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