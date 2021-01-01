بث مباشر | شاهد الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الاهلي ووادي دجلة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي ووادي دجلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “مؤمن حسن”، وتقام على “استاد الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم المصري “‘أحمد الغندور”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاهلي ووادي دجلة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع النادي “الاهلي” إلى مواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث فاز في الجولة الأولى على “مصر المقاصة”، كما فاز في الجولة الثانية على “غزل المحلة”، وانتصر في الثالثة على “الاتحاد السكندري”، وتأجلت مواجهته امام “الزمالك” في الجولة الرابعة، وسيسعى اليوم إلى تحقيق فوزه الرابع تواليًا للوصول إلى النقطة 12 وذلك من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.

وسجل لاعبو الاهلي 10 أهداف كأقوى خط هجوم في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد كأقوى خط دفاع مناصفة مع “الزمالك” الذي استقبلت شباكه هدف وحيد هو الآخر.

ويعاني الاهلي من عدة غيابات مؤثرة للغاية حيث سيفتقد خدمات 12 لاعبًا بين الإصابة بفيروس كورونا، والإصابات المختلفة، إذ يغيب كل من “رامي ربيعة، مروان محسن، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، محمد هاني، عمرو السولية وأكرم توفيق ” للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب “جونيور أجايي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، جيرالدو دا كوستا، وكريم نيدفيد” للإصابات المختلفة.

في المقابل، تلقى نادي وادي دجلة خسارته الأولى في الدوري المصري هذا الموسم على يد “سموحة” في الجولة الماضية، وذلك بعدما تعادل في الجولة الأولى مع “البنك الاهلي”، وفاز في الثانية على “المقاولون العرب”.

ويقبع وادي دجلة في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف ايضًا.

وتواجه الاهلي ووادي دجلة في 16 لقاء بالدوري المصري، كانت الغلبة فيهم للشياطين الحمر بـ11 انتصار، مقابل فوز وحيد للفريق الأصفر، فيما سيطر التعادل على 3 مواجهات.

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