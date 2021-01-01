شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب عودة عمار حمدي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الاهلي، عودة عمار حمدي، لاعب الفريق والمعار في الموسم الحالي لصفوف الاتحاد السكندري، وذلك عقب المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع زعيم الثغر منذ انتقاله لصفوف الفريق السكندري.

وطلب موسيمانى عودة عمار حمدي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة، خاصة لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية رفقة زعيم الثغر.

ونجح الأهلي في الإعلان عن أول الصفقات الشتوية رسميًا بعد التعاقد مع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات، كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.