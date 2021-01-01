شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السويد: لا أعلم موعد عودة إبراهيموفيتش للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض يان أندرسون المدير الفنى للمنتخب السويدى لكرة القدم، استبعاد عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده، مؤكدا أنه عقد جلسة مؤخرا مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير فى الأمر بصفته المدير الفنى للفريق، وذلك فى تصريحات نشرتها صحيفة «داجنيس نيهتير» السويدية.

وكان إبراهيموفيتش (39 عاما) قد أكد فى تصريحات منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدى وبعد أيام قليلة من تصريحات إبراهيموفيتش، سافر أندرسون إلى ميلانو بصحبة هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدى للعبة.

وذكر أندرسون أن اجتماعه بإبراهيموفيتش كان عظيما، حيث قال: «سافرت فى أول رحلة طيران متاحة إلى هناك، حيث كنت أرغب فى العودة سريعا لحضور عيد ميلاد زوجتى». وأوضح أندرسون أنه لا يعلم الوقت الذى يمكن لإبراهيموفيتش العودة فيه إلى المنتخب.

وتابع المدرب السويدى: «ما تحدثنا عنه هو أننا يجب أن نواصل الحوار بيننا، هذا هو الموقف الحالى».

ورفض أندرسون الحديث عن تفاصيل الجلسة التى دامت لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن يعلن أندرسون عن قائمة الفريق الذى يواجه جوروجيا وكوسوفو فى تصفيات كأس العالم، وذلك فى أوائل مارس المقبل.

كان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخى للمنتخب السويدى، أعلن اعتزله دوليا عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016، وذلك بعدما سجل 62 هدفا فى 116 مباراة شارك بها.

فيما تولى أندرسون منصبه كمدير فنى للفريق عقب اعتزال إبراهيموفيتش دوليا، ليواجه بعض الملاحظات من النجم المخضرم حول أسلوب لعبه وبعض اختياراته.

وخلال لقائهما معا فى ميلانو، تناقش إبراهيموفيتش وأندرسون حول تلك النقطة.