شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث ينظم محاضرة «لايف كوتشينج» للاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، الخميس، بالتعاون مع موقع تتويج برئاسة محمد جاد، محاضرة هامة عن اللايف كوتشينج للدكتور شرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية.

وأقيمت المحاضرة بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور لاعبي منتخبات الخماسي الحديث وبعض المدربين وهاشم يس المدير التنفيذىللاتحاد المصري بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من قيادات شركة فاركو للأدوية.

ودارت المحاضرة عن كيفية زيادة التركيز، وكيفية استخدام الأنسان لمخه بالطريقة الأمثل، وايضًا عن أهمية وضع الأهداف والتركيز عليهادون الالتفات للآخرين، وقام دكتور شرين خلال المحاضرة بتطبيق نظريات علمية بطريقة عملية ليتأكد اللاعبين من القدرة على تحسين الذاكرةلأضعاف خلال دقائق قليلة.

وقد استمتع أبطال اللعبة بالمحاضرة واستفادوا كثيرا منها، مما سيكون له تأثير كبير على أداءهم المستقبلي في البطولات بشكل خاص وفيالدراسة والحياة بشكل عام.