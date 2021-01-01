شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم 22 لاعبًا لقائمة مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سيراميكا، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة غدا السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالي..
حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر
خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبدالله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورجب بكار.
خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبدالرحمن بودي.
خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
138,062
-
تعافي
112,105
-
وفيات
7,631
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا يضم 22 لاعبًا لقائمة مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.