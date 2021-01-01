شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم 22 لاعبًا لقائمة مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سيراميكا، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة غدا السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبدالله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورجب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبدالرحمن بودي.

خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.