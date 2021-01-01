شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر الفريق قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم.

وقام رئيس النادي بمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة إنبي غدا بالدوري الممتاز مؤكدا على ثقته في الفريق لتحقيق الفوز.

واجتمع رئيس النادي مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة واطمأن على استعداد الفريق مؤكدا أن الإدارة تسعى دائما لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي على استاد بتروسبورت في السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.