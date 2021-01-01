شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري ينجح في ضم «ناينجولان» من إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كالياري رسميًا تعاقده مع البلجيكى رادجا ناينجولان، لاعب وسط إنتر ميلان، حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

ولعب «ناينجولان» الموسم الماضى مُعارًا إلى كاليارى، وقدم مستويات جيدة، حاول على أثرها النادى نفسه ضمه فى بداية هذا الموسم، لكن الأزمة الاقتصادية التى أحدثها فيروس كورونا وقفت فى طريق إتمام الصفقة.

وأصدر كاليارى بيانًا رسميًا، جاء فيه: «يسر كاليارى الإعلان عن حصوله على خدمات رادجا ناينجولان، لاعب إنتر ميلان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم».

وأضاف البيان: «استمرارًا لقصة الحب الطويلة، والمختلطة باللونين الأحمر والأزرق، كاليارى و(ناينجولان) معًا مرة أخرى».

وشارك «ناينجولان» فى 26 مباراة بقميص كاليارى فى الكالتشيو الموسم الماضى، حيث أسهم فى إنتاج 12 هدفًا، سجل منها 6 أهداف، وصنع مثلها.