شكرا لقرائتكم خبر عن خوان لابورتا: لا خطر على ملكية نادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، من جديد، على مستقبل الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد البارسا، وما إذا كان سيرحل فعليًا عن النادى أم لا.

وقال لابورتا، في تصريحاته لإذاعة راديو كاتالونيا: «لا نخشى تعرض ملكية النادى للخطر لأنه نادٍ مفتوح للجميع. علينا أن نكون ناديًا عالميًا، أي شخص يأتى يمكنه أن يكون عضوًا فيه».

وأوضح: «كلما أصبح الأعضاء أكثر تنوعًا أصبح النادى أكثر عالمية».

وعن اختيار فيكتور فونت، «منافسه في صراع رئاسة برشلونة»، تشافى هيرنانديز وجوردى كرويف، ضمن برنامجه الانتخابى، قال: «أعرفهما وأقدرهما جيدًا، وأعلم أنهما سيلعبان يومًا ما دورًا مهمًا في برشلونة».

وأضاف: «أحترم مقترحات المرشحين المنافسين، وآمل أن تكون هذه القرارات صحيحة، لكننى لن أعلق عليها، يجب أن أركز على برنامجى وجمع التوقيعات».