شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج «سيراميكا».. والاتحاد في لقاء صعب مع الطلائع السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة أحمد سامى، نظيره سيراميكا، الذي يدربه هيثم شعبان، في الثانية والنصف عصر السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز. ويسعى سموحة لتحقيق الفوز لتعويض خسارته الأخيرة من الزمالك بهدفين للاشىء في الجولة الماضية ليتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز التاسع، وحرص المدير الفنى على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها، بجانب تجهيزهم جيدًا لمواجهة السبت.

فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بعد خسارته الأخيرة من بيراميدز بهدف نظيف، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي يرغب المير الفنى للفريق في تطبيقها خلال اللقاء.

على الجانب الآخر، يلتقى طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، مع الاتحاد السكندرى، الذي يقوده حسام حسن، في الخامسة مساء، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى. ويدخل الطلائع اللقاء وسط ظروف صعبة، بعد خسارته الأخيرة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالجدول، وركز المدير الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، بجانب التحضير الجيد للمباراة من خلال مشاهدة تسجيلات لمباراة زعيم الثغر الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس، كما كثف المدير الفنى من جلساته مع اللاعبين لمطالبتهم بفتح صفحة جديدة مع المباريات لبدء مرحلة جمع النقاط، التي تقود الفريق نحو التواجد في مركز مناسب بالجدول، فيما يدخل الاتحاد اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز الخامس عشر، بعد خسارته الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة، ما أغضب الجهاز الفنى بشدة، وشدد العميد على لاعبيه بضرورة التركيز وتحقيق الفوز لإعادة الفريق مرة أخرى إلى مكانه الطبيعى بالجدول.