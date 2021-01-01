شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره أمام سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب ألفريدو دى ستيفانو مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في العاشرة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى.

تقابل الفريقان بمسابقة الدورى الإسبانى من قبل 108 مرات، فاز الريال في 62 مواجهة، وخسر في 29 لقاء، وتعادل الفريقان في 17 مباراة. وسجل ريال مدريد 249 هدفًا بمرمى سيلتا فيجو، بينما أحرز الأخير 141 هدفًا، ويعتبر البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم الميرنجى السابق هو الهداف التاريخى للقاءات الفريقين برصيد 15 هدفًا. ريال مدريد لم يتعرض للهزيمة من سيلتا فيجو في آخر 12 مباراة بمسابقة الدورى، بانتصاره في عشرة لقاءات، وتعادله في اثنين فقط.

يحتل الميرنجى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 33 نقطة من 16 مواجهة، ويسعى الريال لمصالحة الجماهير بعد لقاء إلتشى الذي انتهى بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويدخل ريال مدريد المباراة وعينه فقط على النقاط الثلاث تعويضًا للتعثر الجمعة أمام إلتشى وإنقاذًا لسباق المنافسة مع جاره أتلتيكو مدريد.

خاض الملكى 16 مباراة بمسابقة الدورى هذا الموسم، انتصر الميرنجى في 10 مواجهات وتعادل في ثلاث وسقط في مثلها. يرغب الريال في تحقيق الفوز على ضيفه وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة الروخى بلانكوس على صدارة المسابقة، حيث يأمل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، في الحصول على نقاط المباراة الثلاث على أمل تضييق الخناق على المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ35 نقطة، والذى تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

على الجانب الآخر، يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، ولم يتذوق الفريق الخسارة منذ 6 مباريات في الليجا، مما يعنى أنها ستكون مباراة غاية في القوة ولا يمكن تحديد هوية الفائز، وحقق سيلتا فيجو الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وسقط في مثلها.

يطمح الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من مركزهم بجدول الترتيب حيث يرغبون في التواجد بالمربع الذهبى هذا الموسم مع الكبار.