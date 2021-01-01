شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون جنيه تعرقل مهمة الأهلي في الخلاص من جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل إدارة النادي الأهلي جهودها مع الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الكروي الأول، لإقناعه بالرحيل في موسم الانتقالات الحالي بالتراضي، ليتمكن من قيد والتر بواليا الوافد الجديد من نادى الجونة.

ويخشى النادى الأهلى رفض اللاعب الأنجولى ووضعه على قائمة الانتظار وتمسكه بالحصول على قيمة عقده لمدة 3 مواسم بإجمالى 40 مليون جنيه، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الأهلى في الخلاص من جيرالدو الذي سبق الرحيل في موسم الانتقالات الصيفية وهدد بشكوى الأهلى لـ«فيفا» للحصول على عقده بالكامل.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى على قيد الوافد الجديد الزامبى والتر بواليا في قائمة الفريق بعد توقيعه على عقد انضمام للنادى لمدة أربعة مواسم، ليحل بدل الأنجولى جيرالدو الذي خرج من حسابات المدرب وأصبح على قائمة الانتظار لحين تسويقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشاد موسيمانى بصفقة بواليا البالغ 25 عامًا، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع الجونة، وحرص المدرب على تهنئة اللاعب بالانضمام للأهلى وطالبه ببذل قصارى جهده ليساهم في تحقيق الانتصارات للفريق والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى خلال الفترة المقبلة، كما تقرر وضع برنامج تأهيلى مكثف للاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر «تويتر» فيديو للوافد الجديد لتقديمه للجماهير، وظهر بواليا في فيديو بثته الصفحة الرسمية قائلا: «بواليا أهلاوى».

وقال بواليا في فيديو بالإنجليزية بثته صفحة الأهلى على «تويتر»: «مساء الخير على الجميع، سعيد بالانتقال للأهلى، وشكرًا للجميع على دعمى، أنا متشوق للتواجد مع الفريق، ولا أستطيع التحدث كثيرًا الآن.. أتشوق للقائكم». فيما اقترب عربى بدر، لاعب وسط الأهلى، من الانتقال لصفوف الجونة بشكل رسمى، في غضون الساعات القليلة المقبلة، ضمن صفقة المهاجم الزامبى والتر بواليا، وذلك بعد أن حصل الأهلى على خدمات بواليا، بينما تقرر إعارة عربى بدر، لاعب الوسط، للفريق الساحلى، ضمن صفقة اللاعب الزامبى.

وتواجد عربى بدر في قائمة الأهلى التي لعبت لقاء وادى دجلة، الجمعة، في بطولة الدورى، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لناديه الجديد عقب اللقاء.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى إعارة ناشئ الفريق ليحصل على الفرصة، ويكرر التجربة التي خاضها عدد من لاعبى النادى للجونة الذي أعاد اكتشاف عدد من لاعبى القلعة الحمراء في المواسم الأخيرة بعد خروجهم للإعارة وحصولهم على فرصة المشاركة بشكل منتظم، وهو ما يتمناه عربى بدر. وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك رغبة قوية لدى اللاعب من أجل خوض التجربة للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، حيث يشعر عربى بدر أن فرصته صعبة في التواجد بالتشكيل الأساسى بالأهلى، لوجود عدد مميز من اللاعبين في وسط الملعب مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق. على الجانب الآخر، يبدأ الفريق اليوم السبت في التحضير لمواجهة سونيديب بطل النجير، المقررة الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على استاد القاهرة، وينتظر أن يعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين قبل المران المقرر اليوم لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة دجلة التي أقيمت الجمعة، بجانب إطلاعهم على خطة التحضير للمباراة الإفريقية والتكليفات الفنية للعناصر المرشحة لخوض المباراة، كما تقرر عقد محاضرة نظرية للاعبين لمشاهدة تسجيلات لمباراة الذهاب التي فاز فيها اللاعب على المنافس بهدف نظيف على أرضه، كما طلب المدير الفنى تقريرًا عن حالة المصابين ومعرفة مواعيد عودتهم للتدريبات حتى يقوم بتجهيز البدائل للمشاركة في المباريات.

في شأن آخر، تأهل محمد مجدى حمزة، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادى، لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وتمكن محمد مجدى من الفوز بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة بمسافة 21.29 متر في بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لطوكيو، التي أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

ونجح مصطفى محمد الجمل في تحقيق المركز الأول في مسابقة إطاحة المطرقة، بمسافة 74.50 متر، وحقق شهاب عبدالعزيز المركز الأول في مسابقة قذف القرص بمسافة 58.95 متر.