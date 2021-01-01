اخبار الرياضه

تعرف على سبب استبعاد فرجاني ساسي من مباراة إنبي

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد فرجاني ساسي من مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، لاستبعاده من مواجهة إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي غدًا السبت بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز في آخر مبارياته على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    138,062

  • تعافي

    112,105

  • وفيات

    7,631

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب استبعاد فرجاني ساسي من مباراة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا