شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد فرجاني ساسي من مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي.
وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، لاستبعاده من مواجهة إنبي.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي غدًا السبت بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك حقق الفوز في آخر مبارياته على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.
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