شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يتخطى محمود الخطيب ويقترب من هداف الترسانة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، أول أهداف فريقه في المباراة الجارية الآن أمام نظيره الإنتاج الحربي، بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

ورفع عبدالله السعيد أهدافه في الدوري المصري بشكل عام للرقم 110 متخطياً أسطورة الأهلي محمود الخطيب صاحب الـ 109 هدفاً عبر تاريخ مشاركاته في المسابقة.

واقترب السعيد من رقم أهداف مصطفى رياض نجم وهداف الترسانة السابق، حيث في جعبة أسطورة الشواكيش 122 هدفاً.

وجاءت أهداف السعيد في الدوري بواقع 50 مع الأهلي و36 مع الاسماعيلي و24 بقميص بيراميدز.

ويتقدم بيراميدز على الانتاج بهدف السعيد مع النصف ساعة الأولى من عمر المواجهة.

الجدير بالذكر أن الراحل حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 173 هدفاً.