شكرا لقرائتكم خبر عن جاكسون موليكا يفاجئ جماهير الأهلي برسالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم ستاندرليج البلجيكي الحالي ومازيمبي السابق جماهير النادي الأهلي برسالة تهنئة بحلول العام الجديد وهو يرتدي قميص النادي.
ونشر موليكا عبر ستوري انستجرام صورة له بقميص الأهلي وعلق عليها :«إلى جماهيرالنادي الأهلي التي تهتم بي، أحبكم كثيراً وأتمنى لكم أمنيات سعيدة في العام الجديد».
وكان الأهلي مهتماً بضم مهاجم مازيمبي الكونغولي السابق خلال الصيف الماضي نظير تألقه في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أفريقيا قبل انتقاله للعب في الدوري البلجيكي.
وطرح منشور الهداف الكونغولي الكثير من التساؤلات حول إمكانية الأهلي ضمه في الشتاء الجاري عقب الحصول على خدمات الزامبي والترا بواليا مهاجم الجونة أمس الخميس.
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