شكرا لقرائتكم خبر عن أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تعيين أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول بالنادي

وأعلن الإسماعيلي أن العيسوي سيقود الفريق رسميًا في مباراته المقبلة ببطولة الدوري أمام المقاصة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وجاء تعيين أبوطالب العيسوي بعد اعتذار محمد وهبة، لعدم الاتفاق على بنود وقيمة عقده مع الدراويش.