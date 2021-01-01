«المستحيل أصبح ممكناً».. 2021 تمنح ميسي الرحيل عن برشلونة.. والوجهة مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الفترة الحرة في عقده مع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت اليوم الجمعة الأول من يناير لانتهاء عقده صيف 2021.

وكان ميسي قد أعلن أنه قرر الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة "البلوجرانا" اشترطت على "البرغوث" دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

وينتهى عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وبحلول اليوم، الموافق الأول من يناير 2021، يحق لميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

يشار إلى أن ميسي فشل الموسم الماضي مع برشلونة في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية.

ويستعد ميسي رفقة فريق برشلونة لمواجهة هويسكا المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.