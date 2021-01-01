«أفشة» يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن محمد مجدي "أفشة"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعافيه من فيروس كورونا بعدما تسبب في غيابه عن لقاء الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أفشة عبر خاصة "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الجمعة قائلاً : "الحمد لله سلبي"

وقاد أفشة النادي الأهلي للتتويج باللقب التاسع من بطولة دورى ابطال افريقيا بعد هدف "الضربة القاضية" في شباك غريمه الزمالك بنهائي البطولة، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساة السابعة والنصف مساءا وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما جاء وادي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.