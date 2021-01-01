«أرقام».. ماذا قدم والتر بواليا قبل انضمامه إلى النادي الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، عن تعاقده مع الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، في أولى صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع بواليا على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي، بعقد يمتد إلى 4 مواسم تبدأ من يناير الجاري، ليظل في صفوف المارد الأحمر حتى شتاء 2024.

وخلال تواجده مع الجونة، نجح بواليا في تقديم مستويات متميزة، وهو ما جعله محط أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل حسم الفريق الأحمر لانتقاله.

وخلال الموسم الماضي الأول للزامبي في صفوف الجونة، شارك بواليا في 30 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع آخر بمجموع دقائق لعب 1421 دقيقة.

وفي الموسم الحالي الذي ما زال في بدايته، شارك المهاجم الزامبي مع الجونة في 5 مباريات، تمكن من إحراز 3 أهداف بمجموع دقائق لعب 450 دقيقة.

وانتقل بواليا إلى صفوف الجونة قادمًا من نكانا الزامبي، واستطاع في آخر موسم قضاه في نكانا المشاركة في 11 مباراة ضمن الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يكمل مشواره مع فريقه في الكونفدرالية سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.