الليلة.. الأهلي يفتتح 2021 بمواجهة وادي دجلة بغياب 6 لاعبين بسبب كورونا

يخوض النادي الأهلي أولى مواجهاته في العام الجديد 2021 بأول أيامه أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي خاض 3 مباريات فقط حتى الآن في بطولة الدوري التي يحمل لقبها، فاز بها جميعاً، وسجل 10 أهداف ولم يسكن شباكه سوى هدف وحيد فقط، ليبدأ بقوة حملة الدفاع عن لقبه.

ضربة كورونا

تعرض النادي الأهلي لعدة ضربات من فيروس كورونا الذي يغزو العالم، وأبعد 7 لاعبين عن صفوفه من مواجهة وادي دجلة بسبب إصابته بالفيروس المُزعج.

ويغيب عن الأهلي محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة، ومروان محسن، وأكرم توفيق، محمود كهربا، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

حملة كورونا على الأهلي أضعفت قائمته وقلصت خيارات المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني أمام وادي دجلة، لكن ما زال بطل الدوري وإفريقيا لديه ما يكفي من اللاعبين لخوض المباراة.