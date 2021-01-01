وزير الرياضة عن مخالفات الأهلى: لا ترتقى للتحويل إلى النيابة..وزيارتى للخطيب سببها نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة تمارس عملها فى كل المؤسسات الرياضية، ومن بينها الأهلى واللجنة الأولمبية، وفيما يخص الأهلى هناك مخالفات رصدتها لجان التفتيش لكنها حتى الآن لا ترتقى التحويل إلى النيابة.

وأضاف "صبحى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء اون" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس" أن اللجان التفتيشية لم تصدر قرارها الأخير بخصوص القلعة الحمراء، وإذا ارتقت المخالفات فى النهاية من وجهة نظر اللجنة سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وعن زيارته لمحمود الخطيب رئيس الأهلى فى منزله، قال وزير الرياضة : زرت الخطيب كمبادرة بعد تطور الأمر عن كونه تأجيل مباراة بين الأهلى الزمالك، وكان وقتها مريضا وأجرى تحليلات وفحوصات، وأجريت مكالمة هاتفية معه، وأبلغته أننى سوف أقوم بزيارته، وبالفعل توجهت إلى منزله، وكان موجودا مع مجلس الإدارة، والأطراف كلها كانت على الهاتف سواء الزمالك أو اتحاد الكرة، لذلك فالزيارة سببها نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك واتحاد الكرة، و لا أتدخل إلا إذا كان الأمر قوميا".