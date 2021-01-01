وكيل أعمال "جيرالدو" يوضح موقف اللاعب مع النادي الأهلي في حالة رفع اسمه من القائمة

كشف هشام بن صالح وكيل الانجولي جيرالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن موقف اللاعب حال رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر.
وقال "بن صالح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء اون تايم" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" إن، جيرالدو لم تصل له اي عرض من الاندية المصرية نهائياََ.
وتابع: جيرالدو لن يلعب لاي نادي مصري سوى النادي الأهلي، وهذا قرار اللاعب ولا رجعة فيه.
وأضاف: جيرالدو لاعب محترف يلعب في نادي كبير ومازال في عقده ثلاث سنوات وهذا يلزم الجميع بالعقد ولا يوجد ما يستدعي لأي لغط, مشيرا أنه، حال تم رفع اسم اللاعب من قائمة النادي الأهلي سوف يتم السير على نص العقود ، واذا تم فسخ العقد فانه يوجد شرط جزائي ونحن ايضاََ ملتزمين بذلك.
وأوضح "بن صالح" وكيل الانجولي جيرالدو انه اذا تم فسخ التعاقد مع الأهلي من طريق النادي فسوف يتم استلام باقي قيمة عقد اللاعب حتى عام 2023.
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