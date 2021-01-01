شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواصل الغياب عن سيراميكا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
وانتظم 22 لاعبا في معسكر سيراميكا المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة بالدوري وخاض اللاعبون مران اليوم على ملعب استاد جامعة الإسكندرية، تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث جاء المران خفيفا.
ويستعد سيراميكا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر غد السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة اللاعبين في المعسكر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر
خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبد الله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورحب بكار.
خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي.
خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.
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