شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الإصابة وراء استبعاد فرجانى ساسى من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سبب استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى من مواجهة إنبى غدا بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال محمد أسامة، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، إن فرجانى ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لاستبعاده من مواجهة إنبي.

وكان الزمالك حقق الفوز فى آخر مبارياته على سموحة بهدفين دون رد، فى الجولة الثالثة والتى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.