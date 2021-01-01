شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الإصابة وراء استبعاد فرجانى ساسى من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سبب استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى من مواجهة إنبى غدا بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
وقال محمد أسامة، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، إن فرجانى ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لاستبعاده من مواجهة إنبي.
وكان الزمالك حقق الفوز فى آخر مبارياته على سموحة بهدفين دون رد، فى الجولة الثالثة والتى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.
وضمت قائمة الزمالك كلا من:
محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.
فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.
فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.
فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.
وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك: الإصابة وراء استبعاد فرجانى ساسى من مباراة إنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.