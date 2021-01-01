عبد الله السعيد يتقدم لبيراميدز أمام الإنتاج ويصل للهدف 110 بالدورى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الله السعيد، لاعب وسط فريق بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 18 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً فى نفس الجولة. عبد الله السعيد وصل لهدفه رقم 110 خلال مسيرته بمسابقة الدورى المصرى، وجاء ترتيب هدافي الدوري على مر التاريخ كالتالى.. 1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173 2_ حسام حسن (الزمالك والأهلى والترسانة)168 هدفا. 3- مصطفى رياض (الترسانة) 123 هدفًا. 4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا. 5 - عبد الله السعيد (الإسماعيلى - الأهلى - بيراميدز) 10 أهداف. 6- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف. 7- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف. 8- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف. يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

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