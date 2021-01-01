شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة سيراميكا لمواجهة سموحة بالدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتظم 22 لاعبا فى معسكر سيراميكا المغلق المقام بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقبل بالدوري، وخاض اللاعبون مران اليوم على استاد جامعة الإسكندرية، تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث جاء المران خفيفا.

ويستعد سيراميكا لمواجهة سموحة فى الثانية والنصف ظهر غد، السبت، على استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين في المعسكر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبد الله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورجب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.