شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. أحمد مكاوى أول لاعب يسجل للأهلى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد أحمد مكاوى أحد أشهر نجوم الأهلي عبر تاريخ النادي وحقق العديد من النجاحات والإنجازات التي لن ينساها أحد وسيذكر التاريخ طول العمر.

حصد مكاوي لاعب الأهلي في فترة الأربعينيات والخمسينيات الكثير من الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء طوال 15 عاماً قضاها بين جدران الأهلي، حيث فاز بـ10 بطولات خلال 6 مواسم، مقسمة على 6 بطولات دوري، و 4 كأس مصر.

وحقق "مكى"، كما كانت الجماهير تلقبه، ألقاب على المستوى الشخصي، فهو أول لاعب يسجل للأهلي هدف في الدوري 1948، في مرمى اليونان السكندري في اللقاء الذي انتهى بخماسية للفريق الأحمر، سجلها مكي هدفين، ولهيطة، وحلمي أبو المعاطي، وبخيت، وهو الموسم الذي توج به الفريق الأحمر.

ويٌعد مكاوي هو أول لاعب من الأهلي يسجل في مرمى الزمالك، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوج الأهلي بطل دوري 1948 .

ولعب مكاوي في دورتين أولمبيتين عامي 1948 في لندن و1952 في هلسنكي وأحرز لقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 1952-1953 بعد أن سجل 13 هدفا.