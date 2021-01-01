شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستبعد مصطفى محمد من قائمة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي غدا بالدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

محمد أبوجبل ومحمد عواد في حراسة المرمى

وحازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي «الونش» وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد في خط الدفاع

وطارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف «روقا» وإمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأشرف بن شرقي وحسين فيصل في خط الوسط

وحميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم