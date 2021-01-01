شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يحفز لاعبى منتخب اليد قبل المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هشام نصر رئيس اللحنة المنظمة لمونديال اليد على زيارة المنتخب خلال معسكره المغلق باستاد القاهرة استعدادا للمونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل .

اجتمع نصر مع لاعبيه في معسكرهم وشدد على اهمية المرحلة المقبلة وقال لنجوم المنتخب نصا: انتم الفرحة الحقيقة للمونديال، اتمني ان تكونوا سر السعادة، لو نجحتم نجحنا جميعا «والمسئولية الاكبر عليكم، اثق بكم ثقة كبيرة واعلم انكم على قدر هذه الثقة، شرفتونا في كل مكان وفي كل بطولة شاركتم فيها، لكن الوضع هذه المرة مختلف، نحن نلعب بطولة العالم في مصر» .

كما حرص نصر بعد الاجتماع العام على لقاء كباتن المنتخب احمد الاحمر وممدوح هاشم وعلي زين وشكرهم على دورهم القيادي، وطالبهم بمواصلة تجهيز زملائهم نفسيا خاصة صغار السن للمنافسات الشرسة.. كما اجتمع بالجهاز الفني وكان في استقباله كابتن مؤمن صفا امين الصندوق والذي يقيم مع المنتخب في الوقت الحالي لتلبية كل طلباته واطمأن منه على الوضع وناقشا اخر المستجدات فيما يخص تفاصيل الفريق والاستعدادات .