عبد الله السعيد ورمضان صبحي يقودان بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ خط الهجوم: جون أنطوي الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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