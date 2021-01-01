شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشرط الذى يهدد الأهلي في قيد الوافد الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل إدارة النادى الأهلى جهودها مع الأنجولى جيرالدو، لاعب الفريق الكروى الأول، لإقناعه بالرحيل فى موسم الانتقالات الحالى بالتراضى ليتمكن من قيد والتر بواليا الوافد الجديد من نادى الجونة، ويخشى النادى الأهلى رفض اللاعب الأنجولى ووضعه على قائمة الانتظار وتمسكه بالحصول على قيمة عقده لمدة 3 مواسم بإجمالى 40 مليون جنيه، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الأهلى فى الخلاص من جيرالدو الذى سبق الرحيل فى موسم الانتقالات الشتوية.
ويهدد اللاعب بشكوى الأهلى لـ«فيفا» للحصول على عقده بالكامل،وحصل الاهلى علي خدمات جيرالدو مقابل 600 ألف دولار للنادي الانجولي، بينما يحصل اللاعب علي 2 مليون و200 الف دولار في المواسم الأربعة والنصف، طبقا للتالي: 200 الف دولار في النصف موسم الأول 500 الف دولار في الموسم الأول 500 الف دولار في الموسم الثاني 500 الف دولار في الموسم الثالث 500 الف دولار في الموسم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
138,062
-
تعافي
112,105
-
وفيات
7,631
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الشرط الذى يهدد الأهلي في قيد الوافد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.