شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تعافى قفشة من فيروس كورونا، وقبول استقالة محمد وهبة من الإسماعيلى، وتغيير مركز عبد الله جمعة بعد التجديد لفتوح.

الأهلي يكشف تفاصيل فشل مفاوضات ضم سيرينو

كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى كواليس فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى لضم الأوروجويانى جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلى فى ضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لصفوف المارد الأحمر، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى يرغب فى ضم لاعب أجنبى بمواصفات خاصة.

رسمياً.. الإسماعيلى يقبل اعتذار محمد وهبة ويعين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، قبول اعتذار محمد وهبة وتكليف أبو طالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفترة المقبلة. واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي.

محمد مجدى قفشة نجم الأهلى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عبر عقب ستورى إنستجرام قائلا، "الحمد لله سلبى"، لينتهى كابوس الفيروس اللعين الذى طارده الفترة الأخيرة وتسبب فى غيابه عن الأهلى منذ مواجهة سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى

باتشيكو يقرر تغيير مركز عبد الله جمعة بعد التجديد لفتوح

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغيير مركز اللعب بالنسبة لعبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق داخل المستطيل الأخضر، بعد تألق أحمد فتوح ووجود محمد عبد الشافي، حيث سيعود عبد الله جمعة لمركز الجناح الأيسر وهو مركزه الأساسي الذي كان يشارك فيه قبل إعادة توظيفه في الزمالك في مركز الظهير الأيسر.

اتحاد الكرة يُعدل موعد إعادة مسحة خماسى منتخب الشباب

قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تعديل موعد إعادة مسحة كورونا لخماسى منتخب الشباب بحيث يتم إجراؤها غدا السبت بدلا من الأثنين المقبل كما كان مقررا، ويخضع لمسحة الإعادة كلا من (حازم هاني/عبد الرحمن عشري/ياسين مرعي/كريم محمد/زياد فرج)، بينما تعافى ابراهيم عادل ومحمود صابر لاعبي بيراميدز ومنتخب الشباب من إصابتهما بفيروس كورونا. وطلب الثنائي إعادة مسحة كورونا الخاصة بهما وبالفعل جاءت سلبية.

أشرف قاسم: لجنة الزمالك نجحت فى إنجاز "المهام الصعبة" وجلسة مع ساسى

أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعد حسم اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ملف التجديد رباعي الفريق الكروي الأول محمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبدالرحيم “جنش”، بالإضافة إلى تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي.

تحديد مصير جيرالدو فى الأهلي خلال 48 ساعة تمهيدا لقيد والتر بواليا

يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما تقرر رفع اسمه من قائمة الأهلي للسماح بقيد الكونغولي والتر بواليا الوافد حديثا من صفوف الجونة لتدعيم صفوف الأهلي فى الانتقالات الشتوية المقبلة.