الإنتاج يهاجم بيراميدز بـ"امادو انياس وعبد المجيد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد الدفاع الجوى، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً فى نفس الجولة. وضم تشكيل الإنتاح الحربى كلاً من.. وضم تشكيل الإنتاح الحربى كلاً من.. أحمد يحيى فى حراسة المرمى فى الدفاع.. السيد الشبراوى - معاذ الحناوى - محمد الشبينى - على فتحى فى الوسط.. عبد الرحمن شيكا - مصطفى الجمل - علاء سلامة - محمد فييرا فى الهجوم.. محمد عبد المجيد - امادو انياس يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

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