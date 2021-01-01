أنطوى ورمضان صبحى والشيخ فى هجوم بيراميدز أمام الإنتاج الحربى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى فى الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتى ستجمعهما فى الخامسة عصر اليوم باستاد الدفاع الجوي، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً فى نفس الجولة. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ خط الهجوم: جون أنطوى ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان - إيريك تراوري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور

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