شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا أول كونغولي بالأهلي والجنسية رقم 25 فى تاريخ النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الكونغولى والتر بواليا صفقة الأهلى الجديدة لقائمة اللاعبين الأجانب الذين يرتدون القميص الأحمر ويدافعون عن طموحاته فى المسابقات المحلية والأفريقية، ليصبح أول لاعب كونغولى يرتدى قميص الأهلى فى تاريخ اللاعبين الأجانب الذين لعبوا بالقميص الأحمر.

ورغم الجدل حول جنسية والتر بواليا الزامبية، إلا أنه المؤكد أنه لاعب كونغولى، وحتى لو كان زامبيا، لكان أول لاعب زامبى يمثل الأهلي، حيث لم ينل أى لاعب زامبى من قبل شرف اللعب بقميص الأهلي.

وأصبحت الجنسية الكونغولية هى رقم 25 فى تاريخ الجنسيات الأجنبية التى لعبت بقميص الأهلى من قبل.

والجنسيات التى مثلت الأهلى من قبل هي:

أنجولا (فلافيو – جلبيرتو – افيلينو )

غانا (أحمد فيلكس– جون أنطوى – يوسف يعقوب – أكوتى منساه – جورج أرثر)

تونس ( أنيس بوجلبان – على معلول )

موريتانيا ( دومينيك دا سيلفا )

نيجيريا ( إسحاق أول – جونيور أجاى – صنداى – روبيرت أكورى – بيتر ايبى – هنرى ماكى )

بوركينا فاسو ( موسى يدان )

الجابون ( ماليك إيفونا )

فلسطين ( مروان كنفانى – رمزى صالح – إبراهيم المغربى )

ليبريا ( فرانسيس دو )

السودان ( عبد المنعم شطة – محمد امين زكي)

أثيوبيا ( صلاح الدين سعيدو )

قطر ( حسين ياسر المحمدى )

كولومبيا ( رافائيل كاستيلو)

الجزائر ( أمير سعيود )

كوت ديفوار ( سليمانى كوليبالى – أوسو كونان)

البرازيل ( فابيو جونيور – جلبيرسون ريبيرو دا سيلفا – بينو)

سيراليون ( تشيرنو منسارى )

لبنان ( محمد غدار )

ألمانيا ( هندريك هكلمه )

المغرب ( وليد أزارو – بدر بانون)

السنغال (اليو بادجي)

ليسوتو (تابان سوتو)

سوريا (عبدالله الشامي)

جنوب أفريقيا ( باكامانى ماهلامبي)

الكونغو (والتر بواليا)