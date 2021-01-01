شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اختبارات أحزمة التايكوندو لفبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم تأجيل اختبارات الأسود، التى كان مقررا إقامتها الشهر الجارى، ليتم التأجيل إلى فبراير المقبل. وجاء قرار لجنة الأحزمة بتأجيل الاختبارات بسبب إجازة منتصف العام، وحتى يتسنى للجميع المشاركة فى الاختبارات، على أن يتم تحديد موعد الاختبارات الجديد الفترة المقبلة.

وأرسل اتحاد شارالتايكوندو خطابا إلى الأندية ومراكز الشباب المشاركين فى البطولات والمنافسات الخاصة بالاتحاد، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، عند إقامة وتنظيم أى لقاءات داخلية لقاعدة اللاعبين، والتى يرى الاتحاد تأجيلها فى الوقت الحالى مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية.

وأكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، وبالاتحاد المصرى للتايكوندو، ـن الخطاب الذى صدر من الأولمبية لم ينص على تعليق الأنشطة الرياضية بسبب فيرس كورونا كما فهمه البعض، لافتًا إلى إن اللجنة حرصت على إصدار بيان أخربعده بساعات قليلة من أجل توضيح الأمور، وأن الغرض من البيان كان لفت الأنظار إلى البطولات والأنشطة التى تقام دون اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

أضاف رئيس اللجنة الطبية، إنه ليس هناك أى اتجاه لتعليق العمل فى المنافسات والبطولات الرياضية فى الفترة المقبلة بسبب انتشار فيرس كورونا.