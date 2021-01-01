شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الأهلى مباراة فريقه أمام وداى دجلة، والتى يتطلع خلالها الاحمر للفوز ومواصلة رحلة التتويج ببطولة الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه والسادسة على التوالى، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات حول مباراة الليلة.

س: ماذا عن ملعب وموعد مباراة الأهلى ودجلة؟

ج: مباراة اليوم تقام فى ملعب الأهلى والسلام فى السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ودجلة؟

ج: قناة أون تايم سبورت تنقل مباراة الأهلى ودجلة الليلة على الهواء ماشرة مع وجود استوديو تحليلى قبل اللقاء وبعده.

س: ماذا فعل الأهلى فى أول 3 جولات ببطولة الدوري؟

ج: الأهلى فاز فى أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وثلاثية نظيفة، ورباعية نظيفة على التوالي، ليحصد حامل اللقب 9 نقاط كاملة من 3 مبارياته لعبها فى بطولة الدورى حتى الآن.

س: وما هي قائمة الأهلى لمباراة الليلة؟

ج: ضمت قائمة الأهلى للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدى فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلى معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربى بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

س: وماذا عن غيابات الأهلى أمام دجلة الليلة؟

دج: تشهد الغيابات كل من: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وعمرو السولية وجونيور اجاى وناصر ماهر واكرم توفيق ورامى ربيعة.

وتحدث موسيمانى مع لاعبيه خلال الأيام الماضية حول ضرورة التركيز من أول المباراة بهدف التسجيل وحصد النقاط من أجل مواصلة رحلة الانتصارات المحلية والأفريقية، وأكد لهم أن ضغط المباريات لابد أن يكون دافع للجميع فى الفريق من أجل الإجتهاد والتركيز منذ البداية.

س: ماذا عن ترتيب الأهلى ودجلة قبل لقاء الليلة؟

ج: يدخل الأهلى مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويحتل المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة، وإن كان الجونة قد خاض خمس مباريات بعكس الأهلى الذى خاض 3 مباريات فقط، أما وادى دجلة فيحتل المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة فى 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً.