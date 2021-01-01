موليكا يغازل جماهير الأهلى بالقميص الأحمر ويهنئ بواليا على الانضمام للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكي على تهنئة مواطنه والتر بواليا، بعد الانضمام لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ونشر صورته بقميص الأهلي مهنئا إياه على محطته الجديدة.



موليكا يهنئ بواليا

ووجه موليكا رسالة إلى جماهير الأهلي عبر "ستوري" إنستجرام قائلا، "سنة سعيدة لكل جماهير الأهلي الذين يحملوننى فى قلوبهم.. أحبكم وأتمنى من الله أن يبارك فيكم".



رسالة موليكا لجماهير الأهلي بالقميص الأحمر

يذكر أن جاكسون موليكا كان مرحبا فى الانتقال للأهلي قبل الاحتراف فى صفوف ستاندرلييج البلجيكي، وقت وجوده في صفوف مازيمبي الكونغولي، كما تجدد الاهتمام بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الأخير، قبل نجاح الإدارة الحمراء في التعاقد مع والتر بواليا.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في ضم الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لصفوف المارد الأحمر، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتي السوبر المصري والإفريقي، بناءا على رغبة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذي يرغب في ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة.